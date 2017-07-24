Шкідливе рекламне ПО вразило більше 100 тисяч пристроїв в Україні - ESET
Дослідники словацької антивірусної компанії ESET виявили adware-кампанію Stantinko, яка діє з 2012 року і вразила за цей час понад 100 тисяч пристроїв в Україні.
Про це повідомляє Ain.ua з посиланням на дослідження ESET.
Як повідомляється, з 2015 року зловмисникам вдалося заразити більше 500 тисяч пристроїв. Найбільше постраждалих в Україні (33%) і Росії (46%).
Розробники Stantinko заробляли через установку розширень для браузера Chrome, які вставляли рекламу і займалися кліканням на рекламні оголошення без відома користувача.
Однак, як зазначається, шкідливий сервіс, який встановлювався на комп'ютер жертви, дозволяв хакерам виконувати будь-які дії. Дослідники відзначали випадки установки шкідливого ПО, яке проводило масовий пошук в Google і атакувало панелі адміністраторів Joomla та WordPress, з метою їх злому та продажу.
Виявлена компанія також примітна тим, що зловмисникам вдалося приховувати активність шкідливого ПО протягом п'яти років.
Перенаправлення користувача або вбудовування реклами дозволяло операторам Stantinko заробляти на трафіку, який вони надають рекламодавцям. У Stantinko також був спеціальний модуль для Facebook, який дозволяв створювати через заражені комп'ютери акаунти в соцмережі, лайкати сторінки і додавати друзів.
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