Окружение Таруты пытается забрать у Фонда гарантирования залоговую недвижимость

Фонд гарантирования вкладов рискует потерять актив стоимостью более 80 миллионов гривен из-за фиктивного банкротства предприятия, связанного с группой ИСД Сергея Таруты.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Недостроенный объект на улице Спасской в ​​Киеве, стоимостью около 80 млн грн, ранее принадлежал ООО "Квинтайр". Этот объект находился в списке залогов по кредиту компании "Квинтайр" в "Радикал Банке".

Как известно, 10 июля 2015 года в банк была введена временная администрация. Перед введением временной администрации в "Радикал банк", из него вывели львиную долю активов, в том числе кредит компании "Квинтайр".

ООО "Квинтайр" - предприятие, принадлежавшее к влиянию группы ИСД. Формальный владелец - кипрская компания "Хасторио Холдингз Лимитед". Собеседники ЭП связывают это предприятие с народным депутатом Сергеем Тарутой. Сам он не отрицает, что раньше имел отношение к компании. Однако сейчас, по его словам, он уже никак с компанией не связан.

Кредит был переуступлен в пользу компании по управлению активами "АРБ инвестменс", о чем ЭП уже ранее писала в расследовании о выводе средств из "Радикал Банка". Это соглашение переуступки в Фонде гарантирования считают недействительным.

Тем не менее, "АРБ" 15 ноября 2015 обратила взыскание на предмет ипотеки на недвижимость, и стала его новым владельцем. Часть долга "Квинтайру" в размере 27 млн ​​грн "АРБ" отступила в пользу малоизвестного ООО "Меригон".

"Меригон" после сделки обратила право собственности на предмет ипотеки по этому объекту и инициировала процедуру банкротства ООО "Квинтайр". Основание - в ООО "Квинтайр" уже даже после отчуждения объектов недвижимости по оценочной стоимости остался долг перед "Меригон" на сумму 1,2 млн грн.

24 апреля 2017 года "Радикал банк" обратился к "Квинтайру" с требованием признать этот долг, но арбитражный управляющий процедурой банкротства все равно отказал банку во включении в реестр.

Теперь в случае признания компании "Квинтайр" банкротом актив, по словам собеседника из банка, будет окончательно потерян.

Собеседник ЭП утверждает, что это банкротство фиктивное, и за компанией "Меригон", которая завладела активом, стоят Тарута и его окружения.

Сам Тарута такие обвинения отвергает: "Названия других компаний (ООО" Меригон "- ЭП) слышу впервые и ничего прокомментировать не могу. Бизнесом я не занимаюсь и не имею отношения к деятельности предприятий, бенефициаром которых я был".

По данным бизнес-поисковой системы Youcontrol, основателем и владельцем компании является кипрский оффшор "Астрономт лимитед".

Эта компания зарегистрирована в городе Никосия, ул. Кириакоу Матс, 16. По этому же адресу зарегистрирована компания, являющаяся основателем "Квинтайра".

Подробнее читайте в статье: Искусство банкротства: как окружение Таруты спасает активы от государства

Экономическая правда