Днепровский меткомбинат возобновил производство

Днепровский металлургический комбинат после почти четырехмесячного простоя с конца марта текущего года возобновил производство, задув две доменные печи.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил представитель предприятия.

"В субботу утром задута доменная печь ДП-1М, в воскресенье - ГП-9. Через несколько дней начнется выплавка чугуна, после чего восстановится весь производственный цикл", - сказал собеседник.

Как сообщалось, ДМК в последнее время работал на 25-30% мощности из-за отсутствия кокса и оборотных средств.

30 марта 2017 года были изданы приказы №305 "О работе комбината в условиях остановки основного производства" и №307 "О "горячей" консервации оборудования комбината" из-за острой нехватки оборотных средств и отсутствия сырья для работы.

На комбинате заявляли, что после возмещения НДС в размере 1,2 млрд грн ДМК возобновит работу.

Государственная казначейская служба сообщила, что в апреле текущего года ДМК было возмещено 1 млрд 204,6 млн грн, в марте - 647,8 млн грн. Однако до последнего времени предприятие простаивало. Позднее на комбинате заявили, что для запуска необходимо разово $150 млн.

В начале июля генеральным директором ДМК был назначен бывший гендиректор ЧАО "Енакиевский металлургический завод" (ЕМЗ), входящего в группу "Метинвест", Александр Подкорытов.

В свою очередь один из собственников "ИСД Сергей Тарута заявил, что выступит гарантом платежеспособности ДМК перед кредиторами и будет вести переговоры с акционерами об условиях немедленного запуска предприятия.

После этого была достигнута договоренность с поставщиками сырья и энергоресурсов.

Кроме того, при условии усиления менеджмента ДМК акционерами было дано согласие на запуск предприятия и их гарантии текущих проплат за сырье и энергоресурсы. Долги комбината будут реструктурированы и начнут выплачиваться кредиторам после стабилизации работы предприятия.

Напомним, что 17 февраля корпорация "Индустриальный союз Донбасса" заявила о прекращении производства металлопродукции, кокса и электроэнергии на своих предприятиях в Алчевске.

В начале мая появилась информация, что "Днепровский меткомбинат" перешел под контроль холдинга "Метинвест".