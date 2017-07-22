Рева рассказал, когда в Украине будет введена накопительная пенсионная система

Министр социальной политики Украины Андрей Рева прогнозирует, что внедрение накопительного уровня пенсионной системы начнется в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"Мы объективно оцениваем экономическую ситуацию, и, я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы можно начать в 2021 году", - приводит слова Ревы пресс-служба министерства.

Глава Минсоцполитики также отметил, что именно в 2021 году в Украине сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин.

При этом средняя зарплата по стране к тому времени должна вырасти до 11 тыс. грн, что является предпосылкой.

"То есть, надеюсь, у нас будут все предпосылки для введения накопительного уровня пенсионного обеспечения", - приводит слова Ревы пресс-служба.

Как известно, 13 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении закон о пенсионной реформе.

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Экономическая правда