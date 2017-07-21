В ДФС заявляют, что "не могут", а не "не хотят" раскрывать данные

В Государственной фискальной службе заявляют, что "не могут", а не "не хотят" раскрывать компании, которым предоставляли налоговую рассрочку.

Об этом сообщает пресс-служба ДФС.

"Учитывая появление в некоторых СМИ недостоверной информации об отказе ДФС в раскрытии налогового долга отдельных компаний в 2015 - 2016 годах сообщаем, что в этот период не было определено ни формы, ни конкретного содержания информации о предоставленных рассрочки (отсрочки), которая согласно ст. 100 Налогового кодекса Украины должна публиковаться", - говорится в сообщении.

В ДФС также добавили, что информация о предоставляемых рассрочках является информацией о конкретных субъектах хозяйствования, в частности рассрочены суммы денежных обязательств косвенно свидетельствуют о состоянии хозяйственной деятельности субъекта, и поэтому распространение такой информации без прямой законодательной нормы запрещено.

"Распространенная информация о том, что ДФС якобы предпочитает отдельным предприятиям в предоставлении рассрочки денежных обязательств (налогового долга), не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В ДФС это объясняют тем, что порядок предоставления рассрочек (отсрочек), утвержденный приказом Миндоходив от 10.10.2013 № 574, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 31.10.2013 за № 1853/24385, является общим и не содержит никаких исключений для отдельных плательщиков или их круга.

Напомним, 21 июля появилась информация о том, что Государственная фискальная служба отказалась раскрыть информацию о компании, которым оказывалась налоговая рассрочка в 2015-2016 годах.