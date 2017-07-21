Компания Фирташа начала импорт газа из Европы - СМИ

Компания РГК Трейдинг, которую связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем, в июне впервые начала импортные поставки природного газа из Европы.

Об этом Liga.net сообщил владелец одного из газовых трейдеров.

Топливо приобретается у швейцарской DufEnergy Trading, поставляющей газ в Украину с 2015 года. Объемы импорта узнать не удалось.

РГК Трейдинг до Революции достоинства была крупным игроком на газовом рынке Украины, поставляя газ промышленным предприятиям, в том числе государственному Одесскому припортовому заводу.

Компания зарегистрирована в бизнес-центре Парус в Киеве на ул. Мечникова 2. Там находится штаб-квартира холдинга Group DF, объединяющего активы Дмитрий Фирташа.

Единственным владельцем РГК Трейдинг, согласно юридическому реестру, является Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED. Директором компании является Артем Компан, бывший депутат Покровской райсовета Днепропетровской области от Партии регионов.

Он также был заместителем главы газоснабжающей компании Днепропетровскгаз, принадлежащей Дмитрию Фирташу и его партнерам.

Как сообщалось, в мае Апелляционный суд Одесской области подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem Дмитрия Фирташа в размере 193 млн долларов (без учета пени и штрафов).

До 2014 года группа Ostchem Фирташа была крупнейшим частным импортером газа, закупая газ непосредственно у Газпрома.