"Путь к банкротству": ОПЗ проиграл апелляцию компании Фирташа

Апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража о долге Одесского припортового завода перед компанией Ostchem олигарха Дмитрия Фирташа, чем фактически открыл путь к банкротству предприятия.

Об этом во время заседания правительства заявил и. о. председателя Фонда государственного имущества Дмитрий Парфененко.

"В июле прошлого года арбитражный суд при Стокгольмской торгово-промышленной палате признал требования компании Ostchem и признал долг ОПЗ в сумме 193 млн долларов плюс пеня и штраф", - напомнил Парфененко.

"3 марта текущего года Южненский городской суд Одесской области удовлетворил ходатайство компании Ostchem и дал возможность реализовать решение Стокгольмского арбитража в Украине", - добавил он.

Парфененко подчеркнул, что Одесский припортовый завод и Фонд госимущества подали апелляционную жалобу.

"По дороге мы отказались от услуг предыдущих юристов и наняли других. 10 мая апелляционный суд Одесской области отклонил все наши апелляции и ходатайства и оставил в силе решение Южненского городского суда, которым можно будет удовлетворить ходатайство Ostchem на территории Украины", - заявил Парфененко.

"Фактически, этим решением открыт путь к банкротству важнейшего градообразующего предприятия - ОПЗ", - сказал и. о. председателя Фонда.

Он также сообщил о дальнейших шагах ОПЗ и Фонда госимущества: "Мы готовим кассационную жалобу, и обязательно будем подавать, а также будем готовить ходатайства о приостановлении исполнения этого решения".

"Кроме того, у нас в запасе есть ряд технологических ходов, которые сделают невозможным банкротство ОПЗ", - заверил Парфененко.

Как известно, Стокгольмский арбитраж принял соответствующее решение 11 октября 2016 года.

Южненский городской суд Одесской области признал решение Стокгольмского арбитража 3 марта.

Согласно октябрьскому решению Стокгольмского арбитража, ОПЗ обязан вернуть Ostchem 193,36 млн долларов основного долга, 57,8 млн долларов - начисленной пени за просрочку платежей.

Кроме этого, по данным ЭП, на сумму задолженности ОПЗ, по решению Стокгольмского суда, с 12 июня 2016 будет начисляться 7,5% годовых - как плата за пользование деньгами.

До 31 декабря 2016 года ставка будет на уровне 7,5%, с 1 января 2017 она может быть пересмотрена. Также международный суд обязал завод возместить судебные расходы компании Ostchem - 670 тыс. евро, и услуги арбитража - 240 тыс. евро.

Напомним, Ostchem с 2012 года была единственным поставщиком газа на завод, а другие компании Фирташа - с марта 2013 года, монопольными покупателями продукции завода.

Долг образовался по контракту с Ostchem на поставку газа от 20 января 2013 года. Он сформировался в сентябре-декабре 2013 года.

Именно в этот период "Газпром" снизил цену газа для Ostchem с 430 до 265 долларов за тысячу кубометров. Но для ОПЗ компания Фирташа продолжала продавать газ по 430 долл.

Льготный газ закачивался структурами Фирташа в подземные хранилища.

Экономическая правда