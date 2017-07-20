ЛЭО Григоришина восстановит электроснабжение должникам

Луганское энергетическое объединение приняло решение о возобновлении поставок электроэнергии предприятиям-должникам.

Об этом сообщила пресс-служба ЛЭО.

"20 июля в Киеве состоялось рабочее совещание по восстановлению нормальной работы предприятий Луганской области и по поиску выхода из кризисной ситуации, сложившейся в области из-за огромных долгов коммунальщиков за электроэнергию", - говорится в сообщении.

Как сообщается, совещание прошло с участием вице-премьер-министра Геннадия Зубко, гендиректора Луганского энергетического объединения Владимира Грицая, губернатора Луганщины Юрия Тыквы, председателя НКРЕКП Дмитрия Вовка.

"В результате встречи было принято решение пойти навстречу должникам - коммунальным предприятиям области и восстановить подачу тока на все объекты водоснабжения, которые были выключены на сегодняшний день. Это произойдет в ближайшие часы", - сообщили в пресс-службе.

"Все запланированные отключения отменяются и делается перенос дат обесточиваний на 1 августа 2017 года, тем самым всем заинтересованным структурам дается возможность рассмотреть предложения ЛЭО по выходу из кризиса и составить соответствующий план действий", - сообщили в ЛЭО.

Как сообщалось, ЛЭО не контролирует энергораспределяющие активы на временно неподконтрольной части Луганской области, но, по решению правительства, именно ЛЭО является единственным поставщиком электроэнергии на территорию области.

Компания многократно предлагала правительству ограничить перетекание, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

С апреля ЛЭО начала отключать от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию.

В компании сообщили, что по состоянию на 1 марта потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд гривен. Из этой цифры более 80% задолжали потребители с неконтролируемой украинской властью территории - почти 5 млрд гривен. Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 5,2 млрд гривен.

Как сообщалось, ЛЭО планировало отключить от электроснабжения западную фильтровальную станцию Попаснянского водоканала - из-за долга за электроэнергию в размере более 142 млн гривен.

Гендиректор ЛЭО опроверг эту информацию.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

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Экономическая правда