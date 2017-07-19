НБУ упростил условия покупки валюты

Национальный банк упростил условия и порядок покупки и перечисления иностранной валюты для ряда операций.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, НБУ:

упростил порядок покупки и перечисления инвалюты по операциям иностранных инвесторов с ОВГЗ. В том числе, урегулированы случаи проведения операций по ОВГЗ, полученные иностранными инвесторами путем конвертации депозитарных расписок, выпущенных на ОВГЗ иностранным банком;

для случаев, когда расчеты по осуществлению иностранной инвестиции и дальнейшего ее возвращения проводятся через один банк, клиенту разрешено подавать упрощенный пакет документов, являющийся основанием для проведения этих операций;

нормированы случаи покупки валюты для операций, связанных с выполнением резидентом-гарантом (поручителем) обязательств в инвалюте по резиденту-должнику перед нерезидентом по внешнеэкономическому договору и перед уполномоченным банком по кредитному договору в иностранной валюте.

"Такие шаги не приведут к нестабильности на валютном рынке, и в то же время позволят облегчить осуществление операций по экспорту/импорту капитала и усовершенствовать нормативно-правовую базу НБУ", — отметил регулятор.

Соответствующие изменения закреплены постановлением №65 от 18 июля 2017 года "О внесении изменений в Положение о порядке и условиях торговли иностранной валютой", и вступают в силу с 20 июля.

Напомним, Нацбанк упростил инвестирование за границу для бизнеса.

Экономическая правда