НБУ упростил инвестирование за границу для бизнеса

Национальный банк упростил осуществление юридическими лицами инвестиций за границу.

Об этом докладывает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, бизнес получил возможность инвестировать за рубеж до 2 миллионов долларов в эквиваленте на основании одной валютной лицензии за один календарный год. До сих пор лимит общей суммы таких операций составил 50 тысяч долларов за один календарный месяц.

Национальный банк установил различные требования для получения лицензий в зависимости от суммы инвестиции за границу. Если размер инвестиции менее 50 тыс долларов, то будут действовать упрощенные требования к перечню документов для получения лицензии.

Кроме заявления, достаточно будет предоставить несколько других документов в зависимости от вида инвестиции и типа инвестора (договор об осуществлении инвестиции, документы о регистрации объекта инвестиции и т.д.).

Вместе с тем, для инвестиций в сумме более 50 тысяч долларов вводится развернутый перечень документов, который поможет Национальному банку предотвратить использование валютных лицензий для схемного оттока капитала.

В частности, резидент должен дополнительно подтвердить экономический смысл операции, наличие у него прозрачных источников средств для ее проведения, предоставить развернутую информацию о конечных бенефициарных собственниках субъектов инвестиционной операции и тому подобное.

Как отмечает НБУ, такие шаги позволят улучшить условия ведения юридическими лицами внешнеэкономической деятельности, и, вместе с тем, не будут способствовать проведению экономически необоснованных операций по выводу средств за пределы Украины.

Изменения вступают в силу с 12 июня 2017 года.