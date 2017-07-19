Экс-владельцы Привата фигурируют в уголовном производстве ГПУ

Генеральная прокуратура проводит досудебное расследование по делу о доведении Приватбанка до банкротства.

Это следует из постановления Печерского райсуда Киева от 13 июля 2017 г, передает Liga.net.

Суд предоставил следователю Генеральной прокуратуры временный доступ к документам ПАО КБ Приватбанк, содержащим банковскую тайну в досудебном расследовании в уголовном производстве №42017000000001823 от 6 июня 2017 г. "по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения на протяжении 2008- 2016 гг. денежными средствами ПАО КБ Приватбанк в особо крупных размерах бывшими должностными лицами ПАО КБ Приватбанк".

В постановлении суда сказано, что бывшие должностные лица Приватбанка привлекали "владельцев и руководителей ряда субъектов хозяйствования, а также представителей и конечных бенефициаров ряда иностранных компаний, являющихся связанными с банком лицами" для доведения банка до неплатежеспособности.

Также, по версии следствия, бывшие должностные лица Приватбанка фальсифицировали финансовые документов и отчетность финансовой организации и скрывали неплатежеспособность финансового учреждения.

Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

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