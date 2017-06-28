Евро подорожал до максимума за год
Евро в среду продолжает подъем по отношению к большинству валют, в ходе торгов он достиг самой высокой отметки за год в паре с долларом США.
Об этом сообщает The Financial Times.
Падение доллара усилили выступления руководителей Федеральной резервной системы и перенос голосования в Сенате по доработанному республиканскому законопроекту о реформе здравоохранения США.
Участники рынка сомневаются в том, что обещанные Белым домом реформы, включая изменения налогообложения, будут реализованы.
Евро на 10:15 по киевскому времени 28 июня стоил 1,136 доллара по сравнению с 1,1339 доллара на закрытие сессии в Нью-Йорке во вторник, за которую единая валюта подорожала на 1,4%, продемонстрировав самый значительный подъем более чем за год.
Курс доллара к японской нацвалюте стабилен - 112,33 иены против 112,35 накануне, евро в паре с иеной поднялся до 127,61 иены со 127,40 иены по итогам предыдущей сессии.
Выступление главы ЕЦБ Марио Драги во вторник было истрактовано участниками рынка как сигнал о скором ужесточении денежно-кредитной политики ЕЦБ, включая переход к свертыванию стимулирующих программ.
Аналитики Deutsche Bank после речи Драги повысили прогноз для евро в паре с долларом до как минимум 1,16 доллара к концу 2017 года с ожидавшихся ранее 1,03 доллара.
Факторы, сдерживающие рост потребительских цен в еврозоне, носят временный характер, и в среднесрочной перспективе существенных искажений инфляции не будет, заявил Драги.
"Угроза дефляции ушла, сейчас работают силы восстановления инфляции", - сказал он.
Драги выразил уверенность в эффективности денежно-кредитной политики и ее положительном влиянии на реальную экономику.
"Все признаки сейчас указывают на укрепление и расширение восстановления в еврозоне", - считает глава ЕЦБ.
Председатель Федрезерва Джанет Йеллен сообщила, что не ожидает следующего финансового кризиса в обозримом будущем. Она заявила, что ФРС планирует и дальше повышать ставки плавно и постепенно.
Экономическая правда
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