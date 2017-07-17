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Добыча газа в Украине достигла пятилетнего максимума

Понедельник, 17 июля 2017, 17:55

Украинская суточная добыча газа достигла максимального за 5 лет объема - 42 миллиона кубометров.

Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Укргазвыдобування" на своей странице в Facebook.

"ПАО" Укргазвыдобування" с 12 июля 2017 года пересекло отметку 42 млн кубометров суточной добычи природного газа, что является максимальным значением за последние 5 лет", - говорится в сообщении.

Средняя суточная добыча газа за 12-16 июля составила 42,1 млн кубометров - на 7,5% (2,9 млн кубометров) больше фактических показателей аналогичного периода 2016 года.

С начала текущего года "Укргазвыдобування" увеличила добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 253 млн кубометров - до 8,15 млрд кубометров.

Ранее глава "Укргазвыдобування" Олег Прохоренко заявил, что к 2020 году Украина увеличит добычу газа и уменьшит его потребление, что позволит не импортировать "голубое топливо".

Экономическая правда

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Укргаздобыча
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