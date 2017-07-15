Данилюк об изменениях в госбюджет: было некомпетентное вмешательство

По словам министра финансов Александра Данилюка, при внесении изменений в госбюджет имело место некомпетентное вмешательство, которое создало риски по доходной части.

Об этом министр финансов написал на своей странице в Facebook.

"Важно, что удалось увеличить расходы для критических направлений. Заложен дополнительный ресурс для финансирования субсидий, Национальной академии медицинских наук, лечение за рубежом, программы "доступные лекарства" и т.п.", - отметил министр.

Также он добавил, что при рассмотрении изменений на заседании Бюджетного комитета были ожесточенные дискуссии депутатов и представителей Минфина.

"Несмотря на принципиальную позицию Минфина по доходам, которые, согласно Бюджетному кодексу, должны обязательно базироваться исключительно на макроэкономических показателях, некоторые депутаты решили кодекс и логику бюджетного процесса проигнорировать", - написал Данилюк.

По его словам, имело место некомпетентное вмешательство, которое создало риски по доходной части. Однако, Правительство отстояло принципиальную позицию, и в сессионном зале не прошла наиболее вредная для бизнеса правка, которой предлагалось возмещать суммы НДС путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Данилюк заверил, что Минфин приложит все усилия, чтобы при реализации нынешнего бюджета скорректированые показатели не имели негативного влияния на работу бизнеса и развитие экономики страны.

Напомним, 13 июля Верховная Рада приняла изменения в госбюджет.

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