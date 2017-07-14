Ryanair готова к возобновлению переговоров - Омелян

Авиакомпания Ryanair готова возобновить переговоры с международным аэропортом "Борисполь".

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил во время пресс-конференции.

"Вчера у меня был разговор с руководством Ryanair. Они готовы к возобновлению переговоров. Если эти переговоры будут действительно переговорами, ибо переговоров с аэропортом "Борисполь" не было. Были публичные обвинения, срыв любого переговорного процесса", - сообщил министр.

Он выразил надежду, что при содействии президента, премьер-министра Украины они будут завершены на выгодных для Украины условиях.

"Я бы очень хотел, чтобы мы завершили эти переговоры как можно скорее. Я не вижу другого варианта развития событий, поскольку есть четкое указание, четкая позиция премьер-министра, мы говорим о социально-экономическом аспекте для всего государства", - резюмировал Омелян.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры, к руководству международного аэропорта "Борисполь" возобновить переговоры с авиакомпанией Ryanair, а также приобщить к переговорному процессу директора Офиса привлечения инвестиций Даниэля Билака.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил привлечь Национальный совет по инвестициям к переговорному процессу с лоукостом Ryanair.

13 июля гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что представители аэропорта возобновят переговоры с Ryanair "в формате Министерство - аэропорт "Борисполь" - Ukraine Investment Promotion Office".

Как сообщалось, Ryanair 10 июля объявил об отмене своего запланированного входа в Украину после того, аэропорт "Борисполь" нарушил соглашение, достигнутое в марте этого года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним гендиректором Рябикиным.

Экономическая правда