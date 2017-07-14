Ostchem Фирташа опровергает штраф от АМКУ

Антимонопольный комитет не накладывал штрафы на предприятия группы Дмитрия Фирташа Ostсhem.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Информация, распространенная 13 июля одной из аграрных ассоциаций о том, что Антимонопольный комитет Украины якобы признал злоупотребление холдинга Ostchem своим монопольным положением, и принял решение о наложении штрафа в размере 10% от дохода, не соответствует действительности, и является попыткой давления на Комитет", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению компании, на сегодняшний день не существует каких-либо решений со стороны Антимонопольного комитета о нарушениях предприятиями Ostchem антимонопольного законодательства.

Отмечается, что 2015 году Антимонопольным комитетом действительно было начато расследование в отношении некоторых предприятий Ostchem, однако на текущий момент расследование не завершено и каких-либо решений по нему не принято.

По мнению компании, распространение неправдивых заявлений в отношении предприятий является частью информационной кампании, направленной на лоббирование интересов российских производителей минеральных удобрений, стремящихся остановить заработавшие украинские заводы, и разрушение репутации холдинга Ostchem.

Напомним, 13 июля Всеукраинская Аграрная Рада, ссылаясь на материалы расследования, сообщила о том, что АМКУ оштрафует OstChem Фирташа за монополизм.

Экономическая правда