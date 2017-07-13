АМКУ оштрафует OstChem Фирташа за монополизм - ВАР

Антимонопольный комитет признал факт злоупотребления монопольным положением на рынке минеральных удобрений в 2014-2015 году со стороны предприятий группы OstChem Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в материалах расследования АМКУ, которые были предоставлены Всеукраинской Аграрной Раде.

Как отмечается, злоупотребления монопольным положением компаниями "Азот", "Северодонецкое объединение Азот", "Ривнеазот", а также "НФ Трейдинг Украина" было совершено путем установления необоснованно завышенных цен на все виды азотных удобрений, "которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке ".

"Решение по этому нарушению находится на доработке и в ближайшее время будет вынесено на заседание АМКУ", - сообщают в ВАР.

Согласно документам, Комитет принял решение наложить штраф в размере до 10% дохода за 2016 год на всех участников группы OstChem и обязать их установить цены рыночного уровня.

Соответствующие предварительные выводы АМКУ были отправлены сторонам дела и получены не существенные, по мнению Комитета, комментарии.

В АМКУ отметили, что монополист умышленно снижал рентабельность заводов, чтобы иметь возможность завышать цены.

В частности, согласно выводам комитета, в 2015 году в рамках одной группы субъектов хозяйствования наблюдалось искусственное завышение стоимости сырья и, соответственно, затрат предприятия-изготовителя.

"Так, в 2015 году "Азот" и "Ривнеазот" осуществляли взаимные поставки по ценам, которые превышали (до 57%) предельный уровень цен, установленный НКРЭ", - говорится в документе.

Как известно, 11 июля "Ривнеазот" начал производство азотных удобрений после более чем четырехмесячного простоя.

В тот же день "Одесский припортовый завод" решил остановить производство аммиака и карбамида.

Ранее в Украинской аграрной конфедерации заявили, что Ostchem шантажирует аграриев пытаясь поднять цены на удобрения.

Экономическая правда