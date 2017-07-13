Национализация Приватбанка: Коломойский подал 90 исков в суды Украины и Кипра

Экс-владелец ПАО КБ "Приватбанк" Игорь Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков в связи с национализацией Приватбанка.

Об этом сообщает Укринформ.

Так, Коломойский обжалует саму процедуру выведения Приватбанка с рынка (4 иска), постановление Кабмина о вхождении государства в капитал финучреждения (2 иска) и пытается расторгнуть поручительство по кредитам рефинанса (1 иск).

В суды поданы также 42 дела, в которых истцы пытаются обжаловать то, что они связаны с владельцами Приватбанка. В частности, это иски от семьи Суркисов, футбольного клуба "Динамо Киев", который возглавляет глава семьи, и Акцент Банка, который является собственностью семьи.

Еще 19 дел направлены в суд с целью отменить процедуру ball-in, когда депозиты крупных вкладчиков становились капиталом банка при национализации.

По 17 делам офшоры и физические лица, признанные связанными с Приватбанком, обжалуют прекращение начисления процентов по депозитам.

В Национальном сообщили, что иски, по которым обжалуется национализация, не могут иметь следствием возвращение банка прежним владельцам.

"В соответствии со статьей ст.41 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц" государство как инвестор не может быть лишено права собственности на приобретенные им акции банка и такие акции не могут быть истребованы у него в пользу прежнего владельца", - сообщили в НБУ.

"Игорь Коломойский, как прежний владелец акций банка, не имеет права требовать от инвестора (т.е. государства в лице Министерства финансов Украины) возмещения каких-либо убытков, понесенных в результате приобретения инвестором акций банка, по основаниям недействительности, отмены или признания противоправными любых решений, правовых сделок или других действий, принятых или совершенных в процессе признания банка неплатежеспособным и выведения его с рынка", - говорится в комментарии НБУ.

Напомним, 21 декабря прошлого года Приватбанк перешел в государственную собственность.

Как известно, в июне Коломойский подал в суд серию исков, направленных против Кабмина НБУ и Приватбанка.

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