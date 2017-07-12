Минфин докапитализировал "Приватбанк" на 22,5 миллиарда

Министерство финансов внесло в капитал национализированного "Приватбанка" облигации внутреннего государственного займа на сумму 22,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в прессе-службе министерства.

"Завершился третий этап процесса докапитализации "Приватбанка". Третий этап дополнительной капитализации был проведен путем выпуска облигаций внутреннего государственного займа на сумму 22,5 миллиарда гривен в обмен на акции банка", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.

В июне 2017 года Национальный банк внес на рассмотрение Кабинета Министров предложение осуществить докапитализацию Приватбанка в размере 38,5 млрд гривен.

На основании этого предложения Кабинет Министров принял соответствующее решение о дополнительной докапитализации.

Как сообщалось, размер второго транша докапитализации Приватбанка может быть снижен.

Экономическая правда