Нацбанк обнаружил подозрительные операции в 22 банках

Национальный банк Украины в первом полугодии направил в правоохранительные органы 10 писем с информацией о подозрительных операциях клиентов 22 банков.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Как отмечается, НБУ предоставлял правоохранителям информацию, которая обычно касалась проведения клиентами банков рисковых финансовых операций с наличными средствами в значительных объемах, а также операций по переводу средств за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из страны.

По словам директора Департамента финансового мониторинга Игорь Березы, для предотвращения банковских рисков в сфере финансового мониторинга НБУ ввел риск-ориентированный подход, который позволяет банкам оценить реальные финансовые возможности клиентов, желающих осуществлять финансовые операции.

"Указанные шаги положительно повлияют на возможность банков качественно анализировать финансовые операции для того, чтобы выявить подозрительные или схемные финансовые операции", - добавил Береза.

Напомним, Национальный банк в первом полугодии 2017 года 86 раз предоставлял правоохранителям доступ к вещам и документам.

Как известно, правоохранительные органы Украины раскрыли преступлений в банковской сфере всего на 510 тыся гривен из 256 млрд гривен.

Экономическая правда