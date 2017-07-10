Правоохоронці стали частіше заходити в Нацбанк

Національний банк у першому півріччі 2017 року 86 разів надавав правоохоронцям доступ до речей і документів.

Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Так, Національний банк у червні 10 разів надавав правоохоронним органам доступ до речей та документів у межах розслідування кримінальних правопорушень у банківській сфері.

У тому числі, за ініціативою: Генеральної прокуратури - 4 рази; Національної поліції - 3 рази; Національного антикорупційного бюро - 3 рази.

Як наголошується, всього протягом 2016-2017 років від Національного банку доступ до інформації правоохоронці отримували 241 раз.

Нагадаємо, правоохоронні органи України розкрили злочинів в банківській сферіна 510 тисяч гривень з 256 млрд гривень.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив порушень у банках-банкрутах на 256 млрд гривень.

Економічна правда