ЛЭО Григоришина начинает отключать коммунальные предприятия Луганской области

ООО "Луганское энергетическое объединение" планирует сегодня отключить от электроэнергии несколько коммунальных предприятий Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба "ЛЭО".

"Сегодня, 11 июля, запланированы следующие отключения электроэнергии на объектах потребителей - злостных должников:

КП "Лисичансктеплосеть" - (долг более 33 млн грн);

КП "Попаснянский районный водоканал" (почти 151 млн грн, по оперативной информации по состоянию на 1 июля начислено в июне 6,605 млн грн, оплачено 1,709 млн грн)", - сообщает "ЛЭО".

Также планируется отключение КСП "Лисичанскводоканал", долг которого составляет свыше 130 млн грн.

На этой неделе запланированы отключения КП ЛГС "Электроавтотранс" (долг 1,693 млн грн);

ГП "Укршахтгидрозащита" (долг 514 тыс. грн), сообщает "ЛЭО".

Компания отмечает, что предприятия не оплачивают "текущее потребление, не говоря уже об постепенном погашении старых долгов".

"Что, в итоге, только способствует перманентному росту долгов перед ЛЭО и, соответственно, росту долгов энергокомпании перед ГП "Энергорынок", что уже привело к новой "волне" обязательных ежесуточных удержаний со счетов ЛЭО. В результате - компания снова остается без копейки - при том, что нужно платить зарплаты, реализовывать Инвестиционную программу, ремонтировать и модернизировать электросети", - сообщает компания.

Сообщают, что задолженность "ЛЭО" перед "Энергорынком" составляет более 5,3 млрд грн.

Как сообщалось, ЛЭО не контролирует энергораспределяющие активы на временно неподконтрольной части Луганской области, но, по решению правительства, именно ЛЭО является единственным поставщиком электроэнергии на территорию области.

Компания многократно предлагала правительству ограничить перетекание, или оплачивать такие поставки за счет бюджета, однако никаких решений в этом направлении Кабмин так и не принял.

С апреля ЛЭО начала отключать от электроснабжения все предприятия жилищно-коммунальной сферы области, которые имеют долги за электроэнергию.

В компании сообщили, что по состоянию на 1 марта потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд гривен. Из этой цифры более 80% задолжали потребители с неконтролируемой украинской властью территории - почти 5 млрд гривен. Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 5,2 млрд гривен.

Как сообщалось, ЛЭО планировало отключить от электроснабжения западную фильтровальную станцию Попаснянского водоканала - из-за долга за электроэнергию в размере более 142 млн гривен.

Гендиректор ЛЭО опроверг эту информацию.

ООО "Луганское энергетическое объединение" входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина.

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Экономическая правда