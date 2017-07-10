Контракт с Ryanair может быть не подписан - гендиректор "Борисполя"

Генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин предполагает, что контракт с ирландским лоукостером Ryanair может быть не подписан.

Об этом он заявил на пресс-брифинге, передает корреспондент ЭП.

"В последнее время появились политические заявления, что если контракт не будет подписан, руководство "Борисполя" должно выйти и ответить почему", - говорит Рябикин.

"Он может не быть подписан по одной причине - если контракт будет невыгодным [для аэропорта - ред.]", - заявил он.

"Моя позиция как менеджера - я обязуюсь обеспечить выполнение показателей и безубыточной деятельности предприятия", - добавил Рябикин.

Ранее стали известны требования Ryanair, которые "Борисполю" выдвинул лоукостер Ryanair, и по поводу которых аэропорт пытается вести переговоры.

Среди них: бесплатная аэронавигация, бесплатные площади для рекламы, бесплатная аренда площадей в терминале, бесплатная земля для строительства отеля, единая ставка аэропортового сбора на пассажира на 4 года в размере 7,5 долларов.

"Я думаю, что здравый смысл все-таки восторжествует, на взаимовыгодных условиях мы готовы его (контракт - ред.) подписать и готовы дальше работать над уточнением всех технологических нюансов", - резюмировал гендиректор госпредприятия.

Экономическая правда