НБУ перечислил в госбюджет еще 5 миллиардов прибыли

Национальный банк перечислил в государственный бюджет третий транш прибыли за 2016 год объемом 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщается на официальной странице НБУ в Facebook.

Таким образом, учитывая сегодняшнюю операцию, с начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ на сумму 20 млрд грн.

Из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в государственный бюджет в течение этого года, осталось перечислить еще 24,4 млрд грн.

Напомним, график перечисления прибыли в госбюджет, согласованный с Министерством финансов, предусматривает ежемесячные транши на сопоставимую сумму до конца этого года. Подобные транша призваны сгладить влияние изменений объема средств правительства на колебания ликвидности банковской системы.

Напомним, совет НБУ принял решение об утверждении распределения прибыли за 2016 в части обязательств регулятора перед бюджетом на 2017 год – 44,378 млрд гривен.

Экономическая правда