НБУ перерахує до бюджету 44 мільярди гривень

Рада НБУ прийняла рішення про затвердження розподілу прибутку за 2016 рік в частині зобов’язань регулятора перед бюджетом на 2017 рік – 44,378 млрд гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Він наголосив, що засідання Ради НБУ, на якому було прийнято відповідне рішення, відбулося 14 квітня.

За результатами обговорення були прийняті такі рішення: взято до відома висновок аудиторської фірми ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК" про консолідовану фінансову звітність НБУ за 2016 рік, затверджено звіт про виконання кошторису адміністративних витрат та затверджено консолідовану фінансову звітність регулятора.

Рада також прийняла рішення про затвердження розподілу прибутку до розподілу НБУ за 2016 рік у сумі 59,450 млрд гривень за такими напрямами: формування загальних резервів власного капіталу НБУ – 15,071 млрд гривень та зобов’язання регулятора перед бюджетом на 2017 рік – 44,378 млрд гривень.

Крім того, Рада ухвалила рішення про опублікування консолідованої фінансової звітності Національного банку за 2016 рік.

Економічна правда