Государство больше не будет регулировать цены на продукты

Кабинет Министров отменил государственное регулирование цен на продукты питания с 1 июля.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №394 от 7 июня, передают "Українські Новини".

Отмечается, что главная цель этих изменений - снижение административного давления на бизнес, устранение чрезмерного вмешательства государства в экономические процессы, развитие конкуренции и дебюрократизация (дерегулирование) в сфере ценообразования.

Ожидается, что это решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры.

Данным постановлением Кабмин отменил для производителей продовольственных товаров обязательство подачи в Госпродпотребслужбу обоснования необходимости изменения оптово-отпускных цен на свою продукцию.

Также отменен порядок формирования цен на продовольственные товары, который был утвержден в 2008 году.

Действие постановления распространяется на предельные торговые надбавки к оптовой цене производителя на муку, хлеб, макаронные изделия, крупы, сахар, говядину, свинину и мясо птицы, колбасные изделия вареные, молоко, сыр, сметану, масло сливочное, масло подсолнечное, яйца куриные не выше 15%.

Также, постановление действовало на предельные уровни рентабельности и торговые надбавки на детское питание, предельные размеры платы за услуги, предоставляемые в торговых объектах, на предельные уровни цен, нормативы рентабельности (в размере не выше 20%), на рынках по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Как сообщалось, на октябрь-декабрь 2016 года правительство в качестве эксперимента отменило нормы по установлению максимальной торговой надбавке в 15-20% на 17 групп товаров, в частности на крупы, мясо, молоко, муку, колбасы, яйца, сыр, сметану, масло с целью принятия решения о действии такого регулирования в будущем вообще.

Исследование результатов эксперимента показало, что за время, пока не действовало государственное регулирование цен на основные продовольственные товары, цены росли не более, чем обычно. Также, согласно анализу ЭП, стремительного роста цен после отмены регулирования не произошло.

"Это свидетельствует о том, что государственное регулирование является анахронизмом, который только создает дополнительные трудности для бизнеса и лазейки для недобросовестных производителей, а не защищает необеспеченные слои населения от стремительного роста цен на основные потребительские товары. Их цена неплохо сдерживается и рыночными стимулами", - говорилось в статье Цены на продукты освободили от госконтроля. К чему это привело?