Цены на продукты освободили от госконтроля. К чему это привело?

Уже 2,5 месяца в рамках эксперимента правительства цены на товары из потребительской корзины не контролируются. ЭП проанализировала, как изменились цены за этот период, и нужен ли вообще правительственный контроль.(Укр.)

Заклики до скасування цінового регулювання на продовольчі товари лунають уже давно. У вересні цього року Кабмін скасував його на три місяці, починаючи з 1 жовтня. Уже 2,5 місяця ціни на продукти не контролюються.

Противники таких заходів запевняли, що це може призвести до різкого подорожчання харчів. Їх опоненти вважали, що регулювання створює лише зайві труднощі для бізнесу, і ціни без урядового контролю суттєво не зростуть.

Економічна правда проаналізувала, як змінилися ціни із споживчого кошику після 1 жовтня, і з'ясувала, хто мав рацію.

Що змінилося після 1 жовтня

22 вересня Кабінет Міністрів ухвалив постанову №656. Документ передбачає запуск пілотного проекту із скасування цінового регулювання на продовольчі товари на три місяці.

На основі моніторингу цін за цей тримісячний період буде ухвалене рішення про подальшу долю цінового регулювання.

Регулювання цін — не органічний елемент ринкової економіки. Його ідея полягала в тому, щоб в умовах нестабільної економіки "стримувати" подорожчання стратегічно важливих продовольчих товарів масового споживання. Тим самим влада забезпечувала доступ до необхідних продуктів для незахищених верств населення.

Однак призначення цінового регулювання є спірним. Продукти все одно дорожчали, незважаючи на контроль.

Натомість, регулювання створювало додаткові можливості для різного роду маніпуляцій з боку виробників.

Уряд скасував цінове регулювання для борошна, хлібу, макаронних виробів, круп, цукру, яловичини, свинини і м’яса птиці, ковбасних виробів, молока, сиру, сметани, вершкового масла, соняшникової олії та курячих яєць.

Як змінилися ціни

Ціни на продовольчі товари за 2,5 місяця змінювалися переважно через дві причини. Перша — курсові коливання. Друга — сезонність, у кожного товару є часові періоди, коли ціни традиційно падають чи зростають.

Економічна правда взяла усі середні ціни на продовольчі товари у період з 1 жовтня 2015 року і порівняла із рівнем цін 1 жовтня 2016 року.

Таке порівняння дозволяє з'ясувати причини цінових змін у жовтні-листопаді 2016 року і дати відповідь на питання: це сезонна тенденція або наслідок скасування регулювання.

Як змінювались ціни на соціальні товари

Після скасування регулювання цінового шоку не відбулось. У цьому можна пересвідчитись на графіках нижче, де проілюстроване коливання цін протягом 2016 року у відсотках.

держстат

Ціни на крупи, борошно і хліб

Цього року ціни на продукти зернової групи не коливалися. Їх ціна порівняно з жовтнем не змінювалася більше, ніж на 1%. Це триває з літа 2015 року, коли курс національної валюти уже не коливався так сильно, як у 2014 та на початку 2015 року.

Аналогічна ситуація із ціною на рис. Дещо відрізняється ситуація з цінами на гречку, яка влітку була на 12% дорожчою, ніж зараз. Тобто, відмова від контролю незначно вплинула на загальну ситуацію, адже після 1 жовтня 2016 року не спостерігається різкого підвищення цін на борошно, хліб, крупи та макаронні вироби.

М'ясо

Ціни на м'ясо та м'ясні вироби, за винятком свинини, зростають. Але масштаби цього росту незначні і є приблизно однаковими, як до 1 жовтня, так і після нього.

Молочні вироби

А ось ціни на молоко та молочні вироби у 2016 році після 1 жовтня виросли. Але якщо дивитися уважно на графіку, то можна помітити, що їх ціна рівномірно підвищувалася протягом року і ця тенденція бере свій початок значно раніше, ніж з першого жовтня. Тому скасування контролю за цінами однозначно не є причиною цього процесу.

Овочі

Ціни на овочі традиційно восени досягають свого річного мінімуму. Коливання тут було найбільшим. Але станом на грудень цього року ціни на відповідну групу товарів нижчі, ніж в кінці осені 2015 року. Це ще раз підтверджує відсутність негативного впливу від скасування контролю.

Інші продовольчі товари

Ще одним товаром, окрім молока та молочних виробів, який після рішення уряду дорожчав швидше, ніж зазвичай — це яйця. Однак уже в листопаді ціни знизилася, порівняно з жовтнем.

Коливання спричинені труднощами в експорті продукції цього року. Склалася ситуація, коли пропозиція на цьому ринку різко зросла, що призвело до падіння цін на товар. Коли ситуація з експортом налагодилася, ціни знову пішли вгору. При цьому вони не є вищими за ті, що були на початку року.

Ціна на цукор та соняшникову олію коливалася несуттєво.

Замість висновку

Загалом за цей час, поки не діє державне регулювання цін на основні продовольчі товари, ціни, які регулювалися, зростали не більше, ніж зазвичай. Про стрімке зростання після скасування регулювання взагалі говорити не доводиться.

Це свідчить про те, що державне регулювання є анахронізмом, який лише створює додаткові труднощі для бізнесу і лазівки для недобросовісних виробників, а не захищає незабезпечені верстви населення від стрімкого росту цін на основні споживчі товари. Їх ціна непогано стримується і ринковими стимулами.

Отже, дані за 2,5 місяця після ухвалення постанови №656, яка передбачала скасування цінового регулювання на продовольчі товари на три місяці, демонструють, що є всі підстави зробити це скасування постійним.