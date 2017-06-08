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"Центрэнерго" планирует покупать антрацит у США

Четверг, 8 июня 2017, 12:00

ПАО "Центрэнерго" планирует на следующей неделе провести в США переговоры по покупке угля антрацитовой группы.

Об этом сообщил глава компании Олег Козенко журналистам в Киеве в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, на следующей неделе будем в США. Нам обещают, что в США 100% есть ресурс, только цена продукции, наверное, будет чуть выше", - сказал он.

По словам Козенко, в случае достижения договоренности можно ожидать прибытие первой партии продукции через два месяца.

Он также сообщил, что рассматривается возможность импорта угля и из ЮАР.

Как уточнил глава "Центрэнерго", согласно прогнозному балансу, по импорту компания должна приобрести 700 тыс тонн угля антрацитовой группы. При этом возможность покупки антрацита в России не рассматривается.

Ранее Украина планировала закупать уголь у Грузии, но тендер отменили.

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Центрэнерго США
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