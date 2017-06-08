Транзит российского газа через Украину вырос до рекордного уровня

Российский "Газпром" увеличил транзит газа через украинскую ГТС до рекордного уровня за пять лет.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Как отмечается, объемы транзита российского газа через газотранспортную систему Украины за первые пять месяцев 2017 года выросли на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 и на и 64% по сравнению с этим периодом 2015 года.

"Это рекордный объем транзита за последние пять лет: он почти на 9 млрд кубометров превышает средний объем транзита за январь-май в 2013-2016 годах", - говорится в сообщении.

"Транспортировка газа из РФ другими маршрутами за аналогичный период оставалось на стабильном уровне. Таким образом, "Газпром" покрывает рост и колебания спроса на российский газ в странах ЕС прежде всего за счет использования мощностей и гибкости ГТС Украины", - заявили в пресс-службе.

Всего с начала года для "Газпрома" было транспортировано 38,26 млрд кубометров, по сравнению с прошлыми годами транзит газа по территории Украины за аналогичный период увеличился на: 6,86 млрд кубометров (21,84%), чем в 2016 году; 14,90 млрд кубов (63,77%), чем в 2015; 7,71 млрд кубов (25,25%), чем в 2014-м, 6,09 млрд кубов (18,94%), чем в 2013 году.

Напомним, что в марте транзит российского газа через территорию Украины вырос на 20%, а в апреле - на 32%.

Ранее сообщалось, что "менеджеры "Газпрома" через СМИ пригласили "Нафтогаз" к переговорам о продлении транзита газа после 2019 года.

В "Нафтогазе" заявили, что Россия является неприемлемой страной для проведения переговоров с "Газпромом".

Экономическая правда