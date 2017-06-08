Переговори з "Газпромом" у Росії неможливі – "Нафтогаз"

Для НАК "Нафтогаз України" Російська Федерація є неприйнятною країною для проведення перемовин з ПАТ "Газпром".

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"Такої позиції "Нафтогаз" незмінно дотримується з 2014 року, як у листуваннях, так і під час офіційних зустрічей із представниками російської компанії", - йдеться у повідомленні.

"Разом з цим, "Нафтогаз" неодноразово підтверджував свою готовність провести перемовини в Брюсселі або в іншому місті ЄС", - повідомляє компанія.

У повідомленні української компанії у Facebook уточнюється, що "менеджери "Газпрому" через ЗМІ запросили "Нафтогаз" до перемовин щодо продовження транзиту після 2019 року.

Нагадаємо, "Нафтогаз" 31 травня отримав окреме рішення Стокгольмського трибуналу у провадженні проти "Газпрому" за контрактом на поставку газу.

Вимоги "Газпрому" до НАК "Нафтогаз України" за умовою "бери або плати" були повністю скасовані.

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Економічна правда