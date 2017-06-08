Переговоры с "Газпромом" в России невозможны - "Нафтогаз"

Для НАК "Нафтогаз Украины" Российская Федерация является неприемлемой страной для проведения переговоров с ОАО "Газпром".

Об этом говорится в сообщении компании.

"Такой позиции "Нафтогаз" неизменно придерживается с 2014 года, как в переписках, так и во время официальных встреч с представителями российской компании", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем, "Нафтогаз" неоднократно подтверждал свою готовность провести переговоры в Брюсселе или в другом городе ЕС", - сообщает компания.

В сообщении украинской компании в Facebook уточняется, что "менеджеры "Газпрома" через СМИ пригласили "Нафтогаз" к переговорам о продлении транзита после 2019 года.

Напомним, "Нафтогаз" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа.

Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

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Экономическая правда