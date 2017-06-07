OVERTIME: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ДНЯ

Главные экономические новости за 7 июня.

О земле. Кабинет министров одобрил проект постановления по совершенствованию действий государства в области управления земельными ресурсами.

"Предлагается установить для Госгеокадастра условия, при которых он может распоряжаться землями. Важнейшее условие - это передача земель в аренду исключительно через аукционы. Второе условие: земли, возвращенные из аренды, должны передаваться в аренду исключительно через аукционы", - сказал первый заместитель председателя Минагрополитики Максим Мартынюк.

О главе УЗ. "Ожидается, что в ближайшие недели Кабмин заслушает отчет правления и наблюдательного совета "Укрзализныци" для дальнейшего принятия кадровых решений в отношении руководства компании", - говорится в сообщении МЭРТ.

О коррупции. Правоохранители задержали на взятке в 5 миллионов долларов человека, осуществляющего временную администрацию в одном из киевских банков.

Об СБУ. В среду СБУ провела обыски по 30 адресам в 15 компаниях, импортерах горюче-смазочных материалов и сжиженного газа.

По версии СБУ, они разоблачили ряд импортеров горюче-смазочных материалов и сжиженного газа на масштабных финансовых махинациях.

О Насирове. Соломенский райсуд Киева 7 июня рассмотрит ходатайство о взыскании залога, внесенного за отстраненного главу ГФС Романа Насирова в размере 100 млн грн, в связи с тем, что он не сдал британский паспорт.

О табачном лобби. Основными "лоббистами" табачных компаний в Верховной Раде выступают представители парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики.

О Швейцарии. Украина и Швейцария в среду, 7 июня, подписали соглашение об упрощении визового режима.

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