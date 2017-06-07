СМИ выяснили имя ликвидатора банка, задержанного на взятке в 5 миллионов долларов

Уполномоченная фондом гарантирования на ликвидацию банка "Форум" Юлия Приходько была задержана СБУ на взятке размером 5 миллионов долларов.

Об этом сообщают "Схемы" на своей официальной странице в Facebook.

"По нашей информации, речь идет о Приходько Юлии Викторовне, со вчерашнего дня назначенной уполномоченным лицом на ликвидацию банка "Форум". А до этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно - "Мелиор банка", "ИнтерКредитбанка", "АКТАБАНК" и банка "Аксиома", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 7 июня правоохранители задержали на взятке в 5 миллионов долларов лицо, осуществляющее временную администрацию в одном из киевских банков.

Экономическая правда