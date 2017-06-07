Нацбанк купил 50 миллионов долларов на межбанке

Национальный банк в ходе аукциона во вторник купил у банков 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно данным, всего на аукцион были поданы заявки банков на продажу валюты в объеме 81,7 млн долларов по курсу от 26,20 гривни за доллар до 26,26 гривни за доллар.

Средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,2091 гривни за доллар.

06 мая котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 10:25 установились на уровне 26,21-26,23 гривни за доллар.

Вчера, 6 июня, НБУ выкупил у банков 42,2 миллиона долларов.

Напомним, Национальный банк укрепил официальный курс гривни на 7 июня на 4 копейки и установил его на уровне 26,24 за доллар.

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Экономическая правда