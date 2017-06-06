Ryanair запустит новые рейсы в украинском города в следующем году - Омелян

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что его ведомство проводит переговоры с лоукостером Ryanair по приходу в другие города Украины.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Сейчас об этом (расширение перечня городов в Украине, откуда будут осуществляться рейсы - ред.) идут переговоры. Нам важно, чтобы сейчас анонсированные рейсы осуществлялись из двух украинских аэропортов, но, бесспорно, они (Ryanair - ред.) мыслят гораздо глобальнее", - сказал Омелян.

Он отметил, что, скорее всего, приход ирландского лоукостера в другие украинские города состоится в следующем году.

"Мы работаем, чтобы это произошло в этом году, но, скорее всего, это будет все-таки 2018 год", - сообщил министр.

В то же время, в какие именно областные центры может запустить рейсы бюджетная авиакомпания, Омелян не уточнил.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок. Ожидается, что Ryanair будет летать из киевского "Борисполя" и Львова.

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