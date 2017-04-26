Ryanair и "Борисполь" договорились - Омелян

Ирландский лоукостер смог договориться с аэропортом Борисполь о сотрудничестве.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании правительства.

"Они будут летать из "Борисполя" и "Львова". Вчера были успешные переговоры этих аэропортов с руководством компании Ryanair. Мы продолжаем работу по графику", - сказал Омелян.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

В общем новость о "Борисполь" была неожиданной, поскольку перед этим в украинских СМИ прошла новость о том, что в коде сайта авиакомпании было найдено упоминание об аэропорте Жуляны.

Позже появилась информация, что международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы самого европейского лоукостера Ryanair.

Однако, Авиаперевозчик Ryanair объявил об открытии маршрутов из Львова и Киева на два месяца раньше запланированного.

Позже, гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов), а не Борисполь.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что на данном этапе альтернативы аэропорту Борисполь для полетов лоукостера Ryanair нет.

Читайте также: Пристегните ремни: Ryanair летит в Украину

Ранее ЭП также писала о планах Ryаnair в Украине.

Экономическая правда