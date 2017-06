"Газпром" опровергает отмену правила "бери или плати" – росСМИ

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев опроверг отмену Стокгольмским арбитражем правила take or pay в контракте с украинским "Нафтогазом".

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Один вопрос только затронули, что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", — заявил Медведев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Окончательное решение ожидается летом.

Более о споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" читайте в материале "Нафтогаз" vs "Газпром". Чем завершилась битва под Стокгольмом".