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"Газпром" опровергает отмену правила "бери или плати" – росСМИ

Вторник, 6 июня 2017, 12:58

Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев опроверг отмену Стокгольмским арбитражем правила take or pay в контракте с украинским "Нафтогазом".

Об этом сообщают "РИА Новости".

"Один вопрос только затронули, что вот, арбитражное решение отменило take or pay. Это не так, не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет", — заявил Медведев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" 31 мая получил отдельное решение Стокгольмского трибунала в производстве против "Газпрома" по контракту на поставку газа. Требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" полностью отменены.

Окончательное решение ожидается летом.

Более о споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" читайте в материале "Нафтогаз" vs "Газпром". Чем завершилась битва под Стокгольмом".

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