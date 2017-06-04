МВФ и Всемирный банк поддержали пенсионную реформу Гройсмана

Международный валютный фонд и Всемирный банк выразили свою поддержку правительственному законопроекту о реформировании пенсионной системы, который разработали в Минсоцполитики.

Об этом говорится на Правительственном портале.

"Точку в переговорном процессе поставил Премьер-министр Украины, который непосредственно участвовал в переговорах с председателем миссии МВФ Роном Ван Роденом. Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минсоцполитики выразили искреннюю благодарность профессионалам из Международного валютного фонда и Всемирного банка за помощь в работе над указанным законопроектом.

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе.

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Экономическая правда