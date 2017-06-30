Сбалансировать Пенсионный фонд реально за 7 лет – Минфин

Сбалансировать бюджет Пенсионного фонда реально за 7 лет, если Верховная Рада примет законопроекты, которые позволят провести пенсионную реформу в государстве.

Об этом сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова на брифинге, передает "Укринформ".

"Если мы примем ту реформу, которую правительство уже направило на рассмотрение Верховной Рады и просит депутатов поддержать ее, которую мы разработали вместе с международными партнерами, то это нам позволит в долгосрочной перспективе за 7 лет сбалансировать Пенсионный фонд", - сказала Маркарова.

Она напомнила, что сейчас дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 млрд грн.

"То есть, это "дыра", которая с одной стороны является угрозой для бюджета, а с другой - не дает возможности выплатить достойные пенсии нашим гражданам. Соответственно, когда мы смотрим на макроуровне, то средства на это тратятся большие, а когда смотрим на уровне конкретного человека - пенсии у нас мизерные", - сказала Маркарова.

Маркарова добавила, что дефицит Пенсионного фонда будет сохраняться на текущем уровне в 2018-2020 годах.

"Дефицит в 141 млрд будет сохраняться следующие три года. Затем в течение четырех лет будет сокращаться", – сказала первый замминистра.

Напомним, 17 мая Кабинет министров одобрил проект закона о реформе пенсионной системы.

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