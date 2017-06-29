В Кабмине говорят о второй хакерской атаке

В Кабинете министров заявляют о второй хакерской атаке.

Об этом пишет на своей странице Facebook менеджер по информации и IT совета предпринимателей при Иван Бердецкий.

"Хакерская атака номер два. Опять все вырублены", - говорится в сообщении.

Как добавляет Бердецький в комментариях, Кабмин был в процессе восстановления, но доступ к сети уже был открыт утром.

"Сейчас снова обрубилы. Опять угроза", - заявляет он.



На данный момент сайт Кабинета министров не работает.

Напомним, 27 июня компьютерные системы украинских банков и компаний были атакованы массовым интернет-вирусом.

По предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который недавно прошелся миром.

Крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.

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