В Кабмине говорят о второй хакерской атаке
В Кабинете министров заявляют о второй хакерской атаке.
Об этом пишет на своей странице Facebook менеджер по информации и IT совета предпринимателей при Иван Бердецкий.
"Хакерская атака номер два. Опять все вырублены", - говорится в сообщении.
Как добавляет Бердецький в комментариях, Кабмин был в процессе восстановления, но доступ к сети уже был открыт утром.
"Сейчас снова обрубилы. Опять угроза", - заявляет он.
На данный момент сайт Кабинета министров не работает.
Напомним, 27 июня компьютерные системы украинских банков и компаний были атакованы массовым интернет-вирусом.
По предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который недавно прошелся миром.
Крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.
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