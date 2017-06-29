Приватбанк купит у иностранцев бизнес-стратегию

Приватбанк выберет международную фирму для разработки бизнес-стратегии.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства финансов.

Министерство финансов поддержало инициативу наблюдательного совета ПриватБанка, который на последнем заседании принял решение о целесообразности привлечения международно-признанной фирмы к разработке своей бизнес-стратегии (рыночной стратегии).

"С этой целью наблюдательный совет банка принял техническое задание для отбора указанной фирмы. Для целей участия в процессе отбора приглашаем все заинтересованные компании в срок до 1 июля направить запрос на получение технического задания", - говорится в сообщении Минфина.

В Министерстве финансов напоминают, что одним из его приоритетных направлений работы является реформирование государственного банковского сектора.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

23 июня на внеочередном заседании Кабмина было принято решение о дополнительной капитализации "Приватбанка" государством на сумму 38,5 миллиарда гривен.

Как сообщалось, председатель правления национализированного Приватбанка Александр Шлапак подал в отставку.

Экономическая правда