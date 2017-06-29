В четверг, 29 июня, отделения "Ощадбанка" и "Укргазбанка" работают в ограниченном режиме из-за хакерской атаки.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб банков.

"Ощадбанк" продолжил особый режим работы своих отделений 29 июня.

В этот день отделения банка будут работать исключительно в консультационном режиме.

В то же время подавляющее количество услуг банка доступно для клиентов благодаря дистанционным каналам - интернет и мобайл банкинга "Ощад 24/7".

Отделения" Укргазбанка" 29 июня работают в ограниченном режиме.

Напомним, 27 июня компьютерные системы украинских банков и компаний были атакованы массовым интернет-вирусом.

По предварительной информации, украинские банки, учреждения, медиа, правительственные институты атаковал вирус под названием "Petya.A", что является разновидностью вируса WannaCry, который недавно прошелся миром.

Отмечается, что письма, содержащие вирус, приходили по электронной почте в течение нескольких недель.

Крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.

Читайте также: Это война: Украину сотрясла крупнейшая в истории кибератака

Экономическая правда