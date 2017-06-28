"Борисполь" подпишет контракт с Ryanair в течение двух недель - Омелян

Международный аэропорт "Борисполь" заключить соглашение с авиакомпанией "Ryanair" в течение двух ближайших недель.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире телеканала "Эспрессо", передает пресс-служба Мининфраструктуры.

"Контракт аэропорта "Львов" с "Ryanair" уже подписан, контракт "Борисполя" с "Ryanair" будет подписан в течение ближайших двух недель. Мы существенно снизили аэропортовые сборы в "Борисполе" для всех авиакомпаний", - сказал министр.

Омелян также подчеркнул, что возможность граждан путешествовать ускорит развитие Украины.

"Цена 300-500 долл. полета в Европу - это неправильно. 80% украинцев, которые никогда не покидают пределы области, - это неправильно. Когда цена будет 20-30 евро, будет другой подход. Украинцы, которые будут путешествовать, будут требовать от местной и центральной власти изменений сегодня. Они будут сравнивать Киев с Парижем, Миланом, Берлином и спрашивать, почему у нас не так", - сказал он.

По словам главы министерства, задачей государства является удешевление билетов для украинских и туристов.

Кроме того, он выразил надежду, что в этом году, кроме "Ryanair", еще по меньшей мере две компании объявят о своих полетах в Украину".

Напомним, по словам гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина, они продолжают переговоры с авиакомпанией Ryanair в том числе из-за размера аэропортового сбора.

Напомним, 15 марта один из крупнейших европейских лоукостов - компания Ryanair - объявила о выходе на украинский рынок авиаперевозок.

В общем новость о "Борисполь" была неожиданной, поскольку перед этим в украинских СМИ прошла новость о том, что в коде сайта авиакомпании было найдено упоминание об аэропорте Жуляны.

Позже появилась информация, что международный аэропорт Борисполь пока не может удовлетворить запросы самого европейского лоукостера Ryanair.

Однако, Авиаперевозчик Ryanair объявил об открытии маршрутов из Львова и Киева на два месяца раньше запланированного.

Позже, гендиректор аэропорта Борисполь Павел Рябикин заявил, что бюджетные авиакомпании нужно привлекать в Гостомель (Международный аэропорт Антонов), а не Борисполь.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что на данном этапе альтернативы аэропорту Борисполь для полетов лоукостера Ryanair нет.

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Экономическая правда