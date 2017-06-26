Количество пользователей украинского Facebook перешагнуло отметку 10 миллионов

Украинский Facebook, по оценкам самой сети, вырос до 10 миллионов аккаунтов.

Об этом сообщает Ain.ua.

Как сообщается, это в первую очередь — следствие блокировок российских сайтов, в том числе — социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", которые долгое время были в топе популярных сайтов уанета.

Отмечается, что одним из первых знаковую цифру заметил Никита Коваленко, альфа диджитал бутика Yellow Fox. Еще в мае, по его словам, этот показатель в рекламном кабинете оценивался в 7,4 млн.

Эти данные подтверждают и в Factum Group Ukraine. По словам Ивана Дубинского, СEO исследовательской компании, которая готовит отчеты по популярным сайтам уанета для ИнАУ, в мае этого года 9 546 069 украинцев посетило стартовую страницу самой популярной в мире социальной сети, а 8 797 750 украинцев посетило страницы профиля.

Напомним, посещаемость Вконтакте упала с 9,8 миллионов до 3,8 миллионов.