Украинский вирус распространяется по миру - The Independent
Крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.
Об этом пишет The Independent.
Сообщается, что вирус, который может функционировать как вымогатель WannaCry, помимо Украины пробивается в другие страны, в частности, Испанию и Индию.
Также сообщается, что вирус поражает объекты крупной инфраструктуры.
На данный момент известно о поражении систем судоходной компании Maersk и британской рекламной компании WPP.
По мнению некоторых экспертов, нынешняя атака может быть более вредоносной, чем майская атака WannaCry.
В то же время пока непонятно как вирус, который изначально был запущен в Украине и России, проник в другие страны. В России от хакерской атаки пострадали "Роснефть", а также некоторые банки.
Напомним, Украину атаковал массовый интернет-вирус. Жертвами хакерской атаки стали Кабинет министров, Министерство инфраструктуры Ощадбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, OTP банк, Укрпочта, Новая почта, Аэропорт Борисполь, WOG, KLO, сеть гипермаркетов Эпицентр, Чернобыльская АЭС, 24 канал.
Экономическая правда
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