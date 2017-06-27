Украинский вирус распространяется по миру - The Independent

Крупнейшая в истории хакерская атака на Украину распространяется по всему миру, в частности, компьютерные сети выходят из строя в Испании и Индии.

Об этом пишет The Independent.

Сообщается, что вирус, который может функционировать как вымогатель WannaCry, помимо Украины пробивается в другие страны, в частности, Испанию и Индию.

Также сообщается, что вирус поражает объекты крупной инфраструктуры.

На данный момент известно о поражении систем судоходной компании Maersk и британской рекламной компании WPP.

По мнению некоторых экспертов, нынешняя атака может быть более вредоносной, чем майская атака WannaCry.

В то же время пока непонятно как вирус, который изначально был запущен в Украине и России, проник в другие страны. В России от хакерской атаки пострадали "Роснефть", а также некоторые банки.

Напомним, Украину атаковал массовый интернет-вирус. Жертвами хакерской атаки стали Кабинет министров, Министерство инфраструктуры Ощадбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк, OTP банк, Укрпочта, Новая почта, Аэропорт Борисполь, WOG, KLO, сеть гипермаркетов Эпицентр, Чернобыльская АЭС, 24 канал.

Экономическая правда