"Роснефть" сообщает о хакерской атаке

Серверы "Роснефти" подверглись "мощной хакерской атаке".

Об этом говорится в сообщении компании, передает "ТАСС".

"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что "Роснефть" и ее дочерние общества работают в штатном режиме после атаки.

Напомним, Украину атаковал массовый интернет-вирус.