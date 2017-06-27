"Роснефть" сообщает о хакерской атаке
Вторник, 27 июня 2017, 15:45
Серверы "Роснефти" подверглись "мощной хакерской атаке".
Об этом говорится в сообщении компании, передает "ТАСС".
"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами. По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.
Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сообщил, что "Роснефть" и ее дочерние общества работают в штатном режиме после атаки.
Напомним, Украину атаковал массовый интернет-вирус.
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