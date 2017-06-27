Порошенко подписал закон об иностранных инвестициях

Президент Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".

Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.

Закон был принят Верховной Радой 23 мая.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и законов Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "О занятости населения", "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", которыми совершенствуется порядок выдачи вида на жительство в Украине и предоставления разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства.

"Внедрение норм Закона в целом приведет к положительным последствиям по созданию привлекательных инвестиционных условий для иностранных инвесторов, за счет упрощения порядка трудоустройства иностранных работников, предоставление права получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенное участие в украинских предприятиях, но не трудоустроены на них для контроля за деятельностью таких предприятий", - говорится в сообщении.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Напомним, Порошенко одобрил разрешение иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине.

Экономическая правда