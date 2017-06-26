Иностранным инвесторам будут давать вид на жительство в Украине
Президент Петр Порошенко одобрил разрешение иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №4541 на сайте Верховной Рады.
Согласно пояснительной записке, данный закон предоставляет право иностранцам-акционерам и владельцам доли с существенным участием в уставном капитале хозяйственных обществ в Украине получать вид на жительство в Украине.
Также данный закон исключает из законов Украины требование об обязательной регистрации иностранных инвестиций.
Как сообщалось, в мае Верховная Рада разрешила иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине и отменила обязательную государственную регистрацию иностранных инвестиций.
Экономическая правда
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