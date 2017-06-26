Все разделы
Укр / Рус

Иностранным инвесторам будут давать вид на жительство в Украине

Понедельник, 26 июня 2017, 12:20

Президент Петр Порошенко одобрил разрешение иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №4541 на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, данный закон предоставляет право иностранцам-акционерам и владельцам доли с существенным участием в уставном капитале хозяйственных обществ в Украине получать вид на жительство в Украине.

Также данный закон исключает из законов Украины требование об обязательной регистрации иностранных инвестиций.

Как сообщалось, в мае Верховная Рада разрешила иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине и отменила обязательную государственную регистрацию иностранных инвестиций.

Экономическая правда

Подписывайтесь на наши push-уведомления, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

инвесторы инвестиции
Материалы по теме
Призрачные инвестиции. Кто хочет нажиться на очередных льготах 2 ноября 2016, 14:37
В Украине вступил в силу закон о защите прав инвесторов 1 мая 2016, 14:37
Какие инвестиции смогут обеспечить прибыль в 2016 году 20 апреля 2016, 13:00
Реклама:
powered by lun.ua
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте