Иностранным инвесторам будут давать вид на жительство в Украине

Президент Петр Порошенко одобрил разрешение иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №4541 на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, данный закон предоставляет право иностранцам-акционерам и владельцам доли с существенным участием в уставном капитале хозяйственных обществ в Украине получать вид на жительство в Украине.

Также данный закон исключает из законов Украины требование об обязательной регистрации иностранных инвестиций.

Как сообщалось, в мае Верховная Рада разрешила иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине и отменила обязательную государственную регистрацию иностранных инвестиций.

Экономическая правда