НАБУ закрыло дело против топ-менеджмента "Артемсоли"

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство о возможных злоупотреблениях должностными лицами госпредприятия "Артемсоль".

Об этом в интервью телекомпании ZIK сообщил специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий.

"Провели следствие и НАБУ закрыло это производство", - сказал он.

По его словам, в результате следствия не было получено доказательств вины кого-то из чиновников.

Как сообщалось, в 2014-2015 годах ГП "Артемсоль" реализовывало соль не конечным пользователям, а частным посредническим предприятиям: "Торговый Дом Артемсоль", "Торговый Дом Укрснабресурс", "К-2" Инвестмент", "Укрсильинвест", "Торговый дом Плюс", "Укрпродукт", "Тритек Групп", "Торговый Дом Биарриц", "Костанзо", "Лима-Соль", "Соль Украины", "Артемсоль Регионы-СК" и других.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование против топ-менеджмента компании "Артемсоль", подозревая их в обслуживании интересов перекупщиков.

ГП "Артемсоль" - крупнейшее предприятие по добыче и реализации поваренной соли (NaCl) на территории Центральной и Восточной Европы. Производственные мощности ГП "Артемсоль" находятся в Соледаре (Донецкая обл.). Предприятие экспортирует продукцию в 22 страны.

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