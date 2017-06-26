Ernst & Young подтвердило низкое качество кредитного портфеля Приватбанка

Независимый аудитор ПАО КБ "Приватбанк" Ernst & Young подтвердил низкое качество кредитного портфеля банка.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Согласно финансовой отчетности учреждения по состоянию на 31 декабря 2016 года, подтвержденной аудиторами EY, в 2016 году резерв на обесценение кредитов юридическим лицам был увеличен на 155.9 млрд гривен.

Более того, аудиторы определили потребность в формированию дополнительного резерва еще на 10 млрд грн, что в результате привело к отрицательному значению балансового капитала ПАО КБ "Приватбанк" в 882 млн гривен по состоянию на конец 2016 года.

Аудитор не подтвердил финансовые результаты и денежные потоки банка из-за того, что не смог получить достаточные аудиторские доказательства относительно периода, в котором произошло обесценивание кредитов и авансов клиентам. Такой вывод свидетельствует о том, что финансовые проблемы в ПАО КБ "Приватбанк" начались задолго до 2016 года.

Напомним, 21 декабря 2016 года Приватбанк официально перешел в государственную собственность.

Министерство финансов и Национальный банк оценили потребность капитала Приватбанка в 148 млрд гривен.

Минфин докапитализировал банк на 116,8 млрд гривен, из которых на 9,8 млрд гривен - в 2017 году.

В рамках оздоровления Приватбанк НБУ монетизировал облигации внутреннего государственного займа, выпущенные Минфином для капитализации банка, на сумму 25,8 млрд гривен.

В январе 2017 НБУ дополнительно монетизировал ОВГЗ для Приватбанка на 1,4 млрд гривен.

23 июня Приватбанк официально решили докапитализировать еще на 38,5 миллиарда.